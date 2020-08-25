Рада ратифікувала три угоди на 1,7 млрд євро

Україна планує отримати гроші для бюджету та ремонту доріг.

Фото: Ольга Якимович

Верховна Рада на позачерговій сесії у вівторок ратифікувала три кредитні угоди на загальну суму 1,7 млрд євро.

Депутати підтримали домовленість з Європейським Союзом про виділення 1,2 млрд євро у вигляді макрофінансової допомоги (законопроєкт №0063), а також угоди з Європейським інвестиційним банком на загальну суму 500 млн євро для фінансування низки транспортних проєктів (законопроєкти №0055 і №0056).

Макрофінансова допомога від ЄС

12-місячна кредитна угода, яка була підписана 23 липня 2020 року, передбачає виділення Україні 1 мільярда 200 мільйонів євро пільгового фінансування. Це уже п'ята подібна програма. Попередні чотири були реалізовані в 2014-2019 роках, Україна тоді отримала 3,81 млрд євро.

В рамках нової програми Європейський парламент та Рада Європейського Союзу можуть виділити Україні два транші по 600 мільйонів євро. Відсоткова ставка не перевищуватиме 2%. Між траншами має пройти не менше трьох місяців. Україна повинна повернути кредит не пізніше ніж через 15 років.

Перший транш є безумовним, гроші виділять одразу після ратифікації та набрання чинності договору.

Для отримання другого траншу Україні необхідно виконати певні умови. По-перше, макрофінансова допомога від Європейського Союзу є доповненням до програми Міжнародного валютного фонду. В умовах кредиту сказано, що виділення грошей буде залежати від “задовільного виконання” цієї програми. Наразі у співпраці з фондом виникла пауза. По-друге, Європейський Союз повинен позитивно оцінити прогрес України в макроекономічних та структурних реформах. Ось критерії, за якими будуть оцінювати прогрес:

Передача всіх централізованих закупівель лікарських засобів, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту державному підприємству “Медичні закупівлі України” (крім закупівель, які проводяться через спеціалізовані міжнародні закупівельні організації). Створення наглядової ради ДП “Медичні закупівлі України”, яка серед іншого буде назначати та звільняти керівника МЗУ.

Проведення конкурсу на посади голів Державної податкової служби та Державної митної служби України після карантину; вдосконалення системи моніторингу ПДВ, заснованої на управління ризиками; розробка концепції та методології електронного податкового аудиту; впровадження касових реєстраторів у смартфоні (ПРРО), використання нових ІТ-рішень для прискорення митного оформлення.

Перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів шляхом прозорого конкурсного відбору з залученням міжнародних експертів.

Створення Комісії з питань етики з міжнародною участю, яка буде перевіряти на добропорядність усіх членів і кандидатів в члени Вищої ради правосуддя.

Призначення на посади вищого рівня (категорія А), в тому числі в антикоруційних органах, шляхом конкурсів.

Впровадження автономної системи електронного кримінального судочинства НАБУ/САП (для цього потрібно внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та отримати сертифікат відповідності КСЗІ).

Завершення атестації регіональних прокурорів та початок атестації місцевих прокурорів.

Розширення повноважень приватних виконавців на вимоги до 100 тисяч гривень та надання дозволу на блокування ними коштів на банківських рахунках.

Продовження зусиль для відновлення активів у державних банків (читай — в Приватбанку), в тому числі шляхом судів та кримінального переслідування.

Ліквідація податкової міліції та створення замість неї фінансової поліції з чітким розмежуванням її повноважень з СБУ та поліцією.

Створення наглядових рад в найбільших державних підприємствах та ринкова зарплата для вищого керівництва цих підприємств.

Запуск ринку газу для населення та ринкові мережеві тарифи

ЕІБ - "Європейські дороги України ІІІ”

Дата підписання - 22 листопада 2019 року

Загальна сума кредиту — 450 млн євро, які будуть виділяти 20 траншами на суму від 20 млн до 45 млн євро. Гроші виділяють на 25 років.

Проєкт складається з двох основних компонентів.

Північна об’їзна дорога Львова.

Планується побудувати 23 кілометри дороги категорії 1А (по дві смуги в обидві сторони) з трьома мостами та сімома шляхопроводами. Вона з'єднає автомобільну дорогу міжнародного значення М-06 Київ – Чоп та автомобільну дорогу національного значення Н-17 Львів - Радехів – Луцьк з автомобільними дорогами міжнародного значення М-09 Львів - Рава Руська, М-10 Львів – Краковець та М-11 Львів – Шегині за маршрутом з України в Польщу і далі до Західної Європи.

Реконструкція дороги М-05 Київ – Одеса

Планується відремонтувати 314 км траси у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях (км 152+918 та км 466+700)

Загальна вартість проєкту — 1,05 млрд євро. Крім ЄІБ, його також фінансуватиме Європейський банк реконструкції та розвиту і Укравтодор з власних коштів.

ЕІБ - "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І"

Дата підписання - 17 грудня 2018 року

Загальна сума кредиту — 50 млн євро, які будуть виділяти 15 траншами на суму від 2 млн євро.

Гроші виділяють на 25 років.

Проєкт передбачає впровадження серії невеликих транспортних схем, спрямованих для вирішення проблем транспортної системи в Україні, таких як:

будівництво північно-східної ділянки об'їзної дороги навколо Тернополя

будівництво розв'язки на перетині доріг М-19 та M-06 у Рівненській області

будівництво розв'язки на перетині доріг M-12 та М-06 у Львівській області

будівництво шляхопроводів через залізницю на дорозі М-06 у Львівській області

будівництво розв'язки через автодорогу Т-18-01 у Рівненській області

будівництво розв'язки на перетині дороги М-19 та об'їзної дороги Тернополя

розгортання інтелектуальних транспортних систем (ІТС) для управління та контролю за транспортом

Загальна вартість проєкту — 110 млн євро. Частина видатків буде отримано у вигляді грантів Європейського Союзу через механізм Європейської платформи сусідства.