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В Україні найдорожча в Європі біржова ціна на електроенергію — звіт Єврокомісії

Найнижча ціна була у Норвегії. 

В Україні найдорожча в Європі біржова ціна на електроенергію — звіт Єврокомісії
Фото: EPA/UPG

За перший квартал 2020 року середня ціна електроенергії на спотовому ринку України (територія Бурштинського енергоостріву) була найвищою у Європі.

Про це йдеться у квартальному звіті Єврокомісії щодо ринків електроенергії, пише "Європейська правда".

Середня ціна для енергоострову у першому кварталі року становила 52,9 євро за МВт-год. Для всієї іншої частини України (Об'єднана енергетична система) ціна становила 46,9 євро — це третій показник у Європі. На другому місці опинилась Греція із ціною 50,4 за МВт-год. Cередня по ЄС становила 33,5 євро за МВт-год.

Найдешевші ціни на електроенергію з базовим навантаженням спостерігалися в Північному регіоні, де свою роль відіграли великі запаси енергії гідростанцій, зростаюча вітрогенерація і тепла зимова погода. 

Найнижча ціна була у Норвегії (15 євро/мегаватт-год) та Швеції (17 євро).

Ринки у східній та південній частинах континенту (Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Греція) з відносно високою часткою виробництва, яке споживає вуглець, або з більшою залежністю від імпорту опинилися з іншого боку цінового спектру.

Серед країн Євросоюзу найвищі ціни у першому кварталі року також були на Мальті (45 євро) та Болгарії (42 євро).

У порівнянні з четвертим кварталом 2019 року, середньоквартальний показник цін знизився на 24% на фоні слабкого попиту та збільшення генерації вітру. 

У щорічному порівнянні на всіх ринках спостерігалося зниження цін з відносно високих рівнів у 1 кварталі 2019 року. Найбільше зниження відбулося в Норвегії (-68%), Швеції (-64%), Данії та Фінляндії (обидва -50%). 

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