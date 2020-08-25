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TikTok вперше назвав кількість своїх користувачів

За два з половиною роки аудиторія додатку збільшилася більш ніж на 1100%.

TikTok вперше назвав кількість своїх користувачів
Фото: EPA/UPG

TikTok вперше відкрив цифри про кількість своїх користувачів. Щомісяця цей додаток використовують приблизно 700 мільйонів користувачів (це на 1150% більше, ніж у січні 2018 року), з яких 100 мільйонів - у Сполучених Штатах Америки.

Точні цифри наведено у позові TikTok проти адміністрації президента США Дональда Трампа, пише CNBC.

На початку 2018 року TikTok мав 54,8 млн користувачів, в кінці 2018 року - 271,2 млн користувачів, в кінці 2019 року - 507,6 млн користувачів, у липні 2020 року - 689,2 млн користувачів.

Фото: cnbc.com

Всього TikTok скачали по всьому світі більше 2 млрд разів.

Позов стосується указу Трампа про фактичну заборону TikTok на території США через те, що цей додаток нібито збирає дані про користувачів для потенційного шпіонажу в інтересах Китаю. Щоб уникнути блокування китайська компанія ByteDance, якій належить TikTok, також веде перемовини про продаж бізнесу в США американській компанії. Серед ймовірних покупців називаються Microsoft та Oracle.

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