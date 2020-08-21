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​У Кабміні назвали нові терміни перегляду угоди про асоціацію з ЄС

Раніше Стефанішина заявляла про плани почати діалог про оновлення Угоди про асоціацію наприкінці липня.

​У Кабміні назвали нові терміни перегляду угоди про асоціацію з ЄС
Ольга Стефанишина
Фото: armyinform.com.ua

Початок переговорів з Європейським Союзом щодо оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС відбудеться вже в 2021 році.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Раніше Ольга Стефанішина заявляла про плани почати відкритий діалог про оновлення Угоди про асоціацію наприкінці липня поточного року.

"Український бізнес, зокрема одеський, має більше можливостей для торгівлі та інвестиційного співробітництва з ЄС. Уряд працює, щоб Угода про асоціацію дозволило активно їх використовувати. Але і для бізнесу є "домашнє завдання": оцінити власні амбіції і дати відповідні сигнали для обліку їх урядовою командою при формуванні переговорної позиції України в рамках поновлення Угоди", - приводить слова Стефанішиної прес-служба Кабміну.

За її словами, в 2016-2019 рр. спостерігалася позитивна динаміка розвитку торгівлі з ЄС. Наразі частка Евросоюзу у загальному обсязі торгівлі товарами України перевищує 41%.

Нагадаємо, угода про асоціацію Україна-ЄС у повному обсязі набрала чинності з 1 вересня 2017 року. З 2014 року угода працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС. 

У грудні минулого року тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що у 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

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