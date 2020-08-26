​"Київміськбуд" проведе аудит будівництва ЖК під управлінням "Аркади" і запропонує інвесторам варіанти

Мер доручив перевірити житлові комплекси "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах" з метою завершення будівництва.

"Київміськбуд" проведе аудит добудови житлових комплексів Фонду фінансування будівництва під управлінням банка "Аркада" і запропонує інвесторам варіанти.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що мер доручив провести аудит житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах" з метою завершення будівництва об'єктів.

"За його (аудиту, - ред.) результатами інвесторам буде запропоновано алгоритм завершення будівництва житлових комплексів... Я вже дав відповідне доручення і сподіваюся, що через кілька місяців ми отримаємо більш детальну інформацію про це", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, 25 серпня правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.

Раніше, 6 серпня, правління НБУ внесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку та призначив куратора. Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань під час реалізації будівельних проєктів банку "Аркада" ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика". Банк звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ.