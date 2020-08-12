Асоціація забудовників КУБ судиться з Мінрегіоном через заборону висотної забудови в передмісті

Окружний адміністративний суд міста Києва 10 серпня відкрив провадження за позовом ГО "Коло українських будівельників" до Мінрегіону щодо скасування пункту Державних будівельних норм, яке забороняє висотну забудову в сільських населених пунктах

Як повідомили в Асоціації "Кола українських забудовників", з позовом звернулася ГО КУБ і провадження за цим позовом було відкрито тільки 10 серпня 2020 року.

В позові йдеться про скасування п. 6.1.3 ДБН "Обмеження висотності забудови залежно від кількості населення в населеному пункті". Відповідно до цієї норми, в сільських населених пунктах чисельністю мешканців понад 1 тис. осіб допускається будівництво багатоквартирних житлових будинків висотою до 12м (до 4-х поверхів включно).

До 9 поверхів можна будувати лише у містах чисельністю населення до 50 тис. осіб. Багатоквартирні будинки до 16 поверхів дозволяються в містах з населенням від 50 до 100 тисяч людей, а будувати вище можливо в містах, де мешкає понад 100 тисяч людей.

На думку експертів КУБ, обмеження висотності забудови 4 поверхами у передмістях великих міст негативно впливає на будівельну галузь. Такі пункти в ДБН можуть бути вигідні тільки великим забудовникам, які будують багатоповерхівки у великих містах, зокрема, в Києві, і через відсутність конкуренції з боку багатоповерхівок у передмістях ціни на житло стабільно високі та продовжують зростати.

Тому ДБН у такому вигляді, вважають у КУБ, є дискримінацією середнього класу і люди у великих містах, особливо молодь, позбавляються можливості купувати доступне і якісне житло.

Нагадаємо, нові Державні будівельні норми з включеним пунктом 6.1.3, що обмежує висотність забудов, набули чинності в Україні 1 вересня 2018 року. Як писали ЗМІ, цей документ підписав тодішній заступник міністра регіонального розвитку та крупний забудовник Лев Парцхаладзе.

Ці норми були оскаржені забудовниками в судах, оскільки на думку багатьох Мінрегіон перевищив свої повноваження, тим, що включив в ДБН регуляторні норми. Поки суди розглядали позови проти норм 2018 року, в Мінрегіоні за підписом Парцхаладзе з 1 грудня 2019 року ввели в дію нові норми, де залишився пункт про висотність забудови.

Представник асоціації "Кола українських будівельників" і девелопер Андрій Мартинов під час зустрічі забудовників з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем напередодні Дня будівельника знову підняв питання перегляду зміни до ДБН щодо обмежень висотних забудов.