​Один з найбільших лоу-костів Європи отримав права на польоти в Україну

Один з найбільших лоу-костів Європи easyJet може почати польоти в Україну вже в літньому сезоні навігації 2020 року.

Про це повідомляє Аvianews.com.

Згідно з офіційною інформацією авіаційних властей Італії ENAC, авіакомпанія запросила і отримала права на польоти з Італії в Україну до кінця жовтня 2020 року.

У повідомленні не вказаний список маршрутів, проте зазначається, що лоу-кост зможе виконувати в Україну 12 щотижневих рейсів.

Права оформлені 23 липня на австрійське підрозділ easyJet - easyJet Europe Airline GmbH.

Зазначається, що раніше компанія ніколи не літала в Україну. На пострадянському просторі лоу-кост працював тільки на російському ринку, виконуючи до 2015 року рейси Манчестер-Москва і до 2016 року рейси Лондон-Москва.

Ринок польотів між Україною та Італією авіаційна влада повністю лібералізували в липні. В результаті лоу-кости Ryanair і Wizz Air оголосили про відкриття з 17 маршрутів між країнами.

Нагадаємо, у березні британський лоукостер еasyJet повністю припинив польоти через пандемію коронавірусу, а співробітників відправив у відпустку. В компанії повідомили, що можуть відновити польоти з 15 червня по найбільш затребуваним напрямкам.