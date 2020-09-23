Президент перебував на Миколаївщині та Херсонщині з робочим візитом.

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Миколаївської та Херсонської областей ознайомився з перебігом стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2020".

Фото: president.gov.ua

У пресслужбі глави держави наголошують, що це перші навчання подібного рівня, які Україна проводить у статусі члена Програми розширених можливостей НАТО, і черговий крок до набуття взаємосумісності українського війська з арміями країн – членів Альянсу.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Одне з головних завдань навчань – демонстрація готовності України дати відсіч збройній агресії самостійно та з використанням механізмів міжнародної підтримки, а також здатності протистояти іншим загрозам. Навчання також сприятимуть визначенню подальших напрямків розвитку системи управління ЗСУ.

"Це ще один сигнал потужної міжнародної підтримки України у захисті своєї територіальної цілісності та безпеки в Європі. Наш бойовий досвід стає частиною навчально-бойових програм, що високо цінуються в усьому світі. Свідченням цього є участь у навчаннях представників наших держав-партнерів", – зазначив Президент у Міжвідомчому центрі підготовки військових частин і підрозділів "Широкий лан", коли спостерігав за тактичними діями під час бригадних навчань 72-ї ОМБр.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

У Херсонській області поблизу села Львове Президент України разом із послами країн – учасниць навчань, зокрема тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, Надзвичайним і Повноважним Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою та тимчасовим повіреним у справах Великої Британії в Україні Ніколасом Гарроксом спостерігали за перебігом тактичних навчань 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України та РТГр 16-ї десантно-штурмової бригади ЗС Великої Британії.

Зокрема, відпрацьовувались захоплення плацдарму, форсування водної перешкоди на всіх видах десантно-переправних засобів та подолання понтонного мосту.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

"Володимир Зеленський відзначив підготовку українських військових і техніків. А вітчизняні зразки озброєння та військової техніки у процесі випробувань довели свою конкурентоспроможність на світовому ринку", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 17 вересня на Львівщині президент Володимир Зеленський відкрив навчання Rapid Trident-2020.

Стратегічні командно-штабні навчання "Об’єднані зусилля-2020" проводяться з 22 по 25 вересня.