Фокін вибачився за те, що назвав бойовиків на Донбасі повстанцями

Фокін відзначив, що йому дійсно шкода, що його обмовка викликала такий значний резонанс в суспільстві.

Перший заступник глави української делегації в Тристоронньої контактній групі Вітольд Фокін вибачився за те, що в ефірі "Українського радіо" назвав бойовиків на Донбасі повстанцями.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"І хоча це слово використовувалося і попереднім президентом України, зокрема, в його промові, якщо не помиляюся, в Цюріхському університеті в січні 2015 року, правильно було б сказати "бойовики".Я щиро прошу вибачення у всіх, кого зачепили мої слова. Як патріот України і, як один з перших керівників відродженої української держави, я щиро бажаю і зроблю все для того, щоб в Україні повернувся мир, щоб не гинули наші військові, мирні громадяни. Такою бачу свою роль в українській делегації в Тристоронньої контактній групі", - сказав Фокін.

Фокін відзначив, що йому дійсно шкода, що його обмовка викликала такий значний резонанс в суспільстві.

"Водночас хочу запевнити всіх, що зусилля, які ми з колегами докладаємо для досягнення нашої з вами спільної мети - відновлення суверенітету України і територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах, мають незрівнянно більше значення, ніж невдало вжите слово!", - підкреслив він.

Нагадаємо, Фокін вжив термін "повстанці" 21 вересня в інтерв'ю "Українському радіо", коли розповідав, що військовий контингет ООН має бути зосереджений тільки на нинішній лінії розмежування на Донбасі.

"Звісно, з цим погодитися не можна. Потрібно або такий самий контингент розташувати на кордоні з Росією, щоб припинити звідти допомогу повстанцям, або на всій території. Зрештою, в Мінських угодах написано, що можна зосередити ці війська ООН на лінії розмежування і на території, на якій відбуватимуться вибори", - сказав Фокін.