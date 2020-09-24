Дружина Медведчука стала власницею московської будівельної компанії, - "Схеми"

Назва будівельної фірми співзвучна із низкою компаній родини Медведчука, які задіяні у видобутку і переробці нафтопродуктів у РФ.

Дружина голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, Оксана Марченко, нещодавно стала власницею будівельної компанії у Москві.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні програми "Схеми", пише "Радіо Свобода".

У реєстрі юридичних осіб РФ міститься інформація про те, що 11 вересня російська компанія "Юг Энерго", яка, відповідно до декларації Медведчука, контролюється його дружиною, стала єдиною власницею "НЗНП Инжиниринг".

ООО "НЗНП Инжиниринг" зареєстрована в Москві у квітні цього року. Основним напрямком компанії є "діяльність замовника-забудовника, генерального підрядника", додаткові види діяльності – діяльність в області архітектури, інженерні вишукування в будівництві, управління проєктами.

"Назва будівельної фірми співзвучна із низкою компаній родини Віктора Медведчука і Оксани Марченко, які задіяні у видобутку і переробці нафтопродуктів на території Російської Федерації. Зокрема: «НЗНП Трейд» – компанія, яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі, ТД «НЗНП» – компанія, яка займається продажем нафтопродуктів, «Югтранс-НЗНП» – компанія-перевізник та АО «НЗНП» (Новошахтинський завод нафтопродуктів). Як встановили журналісти, нафтопродукти цього підприємства, попри жорсткі санкції США, накладені на Віктора Медведчука у 2014 році, постачаються у порт Х’юстона для американської корпорації Exxonmobil", - йдеться у розслідуванні журналістів.

Директором "материнської" компанії "Юг Энерго" є ексзаступник міністра природних ресурсів Росії та ексочільник Федерального агентства з користування надрами Валерій Пак.

Нагадаємо, що українські журналісти викрили схему, за якою нафтопродукти з російського "Новошахтинського заводу", підконтрольного родині українського політика Віктора Медведчука, постачаються у США попри персональні санкції проти народного депутата.

Повідомляється, що російська компанія "НЗНП Трейд", яку контролює дружина Медведчука Оксана Марченко, видобуває нафту на Гавриківському нафтовому родовищі у Ханти-Мансійському окрузі РФ.

Сировина танкерами доставляється на "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області, де переробляється, після чого доставляється суднами до танкерів-накопичувачів, які стоять в нейтральних водах біля узбережжя окупованого Криму.