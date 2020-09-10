Медведчука під час поїздки в Крим супроводжували співробітники поліції охорони

Народного депутата партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука під час поїздки в анексований Крим супроводжували троє чинних співробітників поліції охорони.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

"Слідство.Інфо" отримало інформацію від декількох джерел у СБУ та Держприкордонслужбі України про те, що Медведчука охороняють співробітники київського Управління поліції охорони з фізичної безпеки. Зокрема, це офіцери Сергій Засенко, Владислав Галишин і Григорій Чалий.

За даними Цензор.нет, Медведчук в'їхав в окупований Крим на автомобілі Mercedes Vito 2 серпня о 14:30 через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак". Разом із Медведчуком в автомобілі були співробітники поліції Григорій Чалий і Владислав Галишин. Інший поліціянт, Сергій Засенко, прибув в окупований Крим трохи раніше. Він пройшов пішки до КПВВ "Каланчак" 30 липня о 16:34. Офіційно ці троє поліціянтів за кілька днів до поїздки нібито пішли у відпустку.

На сайті Верховної Ради вказано, що поліціянти Владислав Галишин і Григорій Чалий також працюють помічниками депутата Медведчука на громадських засадах.

Департамент поліції охорони у відповідь на інформаційний запит "Цензор.нет" повідомив, що зараз проводиться службове розслідування щодо ймовірної поїздки поліцейських разом із Медведчуком в окупований Крим. У той самий час там уточнили, що зараз співробітники Національної поліції можуть вільно їздити на окуповані території, оскільки ніяких заборон або обмежень немає.

Нагадаємо, на початку серпня Медведчук із дружиною прибули на відпочинок в окупований Крим. За даними ЗМІ, сім'я Медведчука володіє в Криму бізнесом, який з'явився там уже після російської анексії.