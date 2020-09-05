Сербія та Косово за посередництва США уклали угоду про економічне зближення

Договір не визнає Косово як незалежну державу.

Сербія і Косово домовилися про економічне зближення. Відповідний документ підписали президент Сербії Александр Вучич і голова уряду Косово Авдулла Хоті у присутності президента США Дональда Трампа у Білому домі у п'ятницю, 4 вересня, передає DW.

Вучич підкреслив, що ця угода не визнає Косово як незалежну державу.

За його словами, угода регулює низку питань, пов'язаних із взаємними інвестиціями, зокрема, будівництво шосе до Приштини.

Також угода стосується водосховища Газіводе, яке живить однойменну ГЕС.

У 2018 році суперечка через статус водосховища, що знаходиться на кордоні Косова і Сербії, стала приводом для військово-політичної кризи. Територію поруч з водосховищем зайняли підрозділи косовських силових структур, через що Вучич привів збройні сили Сербії у стан повної бойової готовності.

Згодом косовські підрозділи покинули цю місцевість, проте суперечка навколо Газіводе залишилася неврегульованою.

Відповідно до нової угоди, Сербія отримує доступ до ресурсів Газіводе і ГЕС, відзначає сербське видання Blic.

Інші пункти угоди стосуються річного мораторію на вступ Косова в міжнародні організації та підключення частково визнаної держави до "балканського міні-Шенгену" - проекту усунення бар'єрів для вільного пересування людей, товарів, послуг і капіталу на території країн Західних Балкан (Сербії, Албанії, Північній Македонії).

Нагадаємо, Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Його визнали низка європейських держав, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють практично всі держави пострадянського простору, а також Китай та Індія.

Для Брюсселю визнання незалежності Косово є попередньою умовою вступу Сербії в ЄС.