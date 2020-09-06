Голова МЗС Німеччини допустив, що отруєння Навального може вплинути на "Північний потік-2"

Хоча, на думку міністра, зводити тиск на Москву лише до газогону - неправильно.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас допустив, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального може вплинути на будівництво газогону "Північний потік-2".

Інтерв'ю з керівником зовнішньополітичного відомства Німеччини 6 вересня опублікувала німецька газета Bild am Sonntag, передає DW.

"Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити свою позицію щодо "Північного потоку-2", - сказав Маас.

При цьому Маас визнав, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить німецьким і європейським компаніям. Міністр нагадав, що у прокладанні газогону задіяно понад 100 компаній з 12 країн.

Водночас, на думку німецького міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву винятково до теми реалізації "Північного потоку-2" - неправильно.

Очільник МЗС Німеччини попередив, що якщо в найближчі кілька днів з російського боку не буде ніяких дій, пов'язаних з розслідуванням, Берліну "доведеться провести консультації з партнерами щодо відповіді" Москві.

"Якщо ми замислюємося про санкції, то вони повинні бути якнайадреснішими", - наголосив Маас.

Хоч Росія заперечує причетність до отруєння 44-річного опозиціонера. Однак, за словами німецького міністра, є "багато вказівок" на це. Він зазначив, що хімічна речовина з групи "Новачок" вже "використовувалася державними органами РФ для атаки на колишнього агента Сергія Скрипаля".

"Якщо російська сторона не візьме участь у розслідуванні злочину проти Навального, це стане ще одним доказом причетності країни до злочину", - зауважив він і застеріг, що якщо в Москві не відмовляться приховувати правду і наводити туман, то Берліну "доведеться виходити з того, що Росії є, що приховувати".

Глава МЗС ФРН додав, що хотів би зустрітися з Навальним, коли це буде можливим з огляду на стан його здоров'я.

Раніше уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок".

Німецький уряд "категорично засуджує" напад на опозиційного політика. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель виступала за те, щоб не пов'язувати отруєння Навального із добудовою "Північного потоку-2" і висловилася за завершення проєкту. Про це вона заявила ще до підтвердження отруєння Навального.

Після цього канцлерка назвала замах на російського опозиційного політика злочином і зажадала від уряду Росії пояснень цього нападу.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що Росія повинна прояснити ситуацію із замахом на опозиційного політика Олексія Навального, однак на рішення щодо будівництва "Північного потоку - 2" це не вплине.