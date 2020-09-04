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У центрі Тбілісі пролунав вибух, є загиблий і постраждалі

За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

У центрі Тбілісі пролунав вибух, є загиблий і постраждалі
Фото: 1tv.ge (скріншот відео)

У центрі столиці Грузії Тбілісі біля будівлі Великого концертного залу філармонії стався вибух.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на грузинські ЗМІ.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Що саме вибухнуло біля будівлі філармонії, поки що не встановлено. На місці вибуху перебувають бригади швидкої допомоги і поліцейські.

МВС Грузії наразі не коментує подію.

За даними ЗМІ, інцидент стався в клубі "Дежавю", де триває ремонт. Там міг вибухнути газовий балон.

Нагадаємо, у січні минулого року троє людей загинули і ще кілька постраждали через вибух у результаті витоку газу в житловому будинку на околиці Тбілісі.

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