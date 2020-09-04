США перекидають до кордону Литви з Білоруссю 500 військових, танки і бронетранспортери

Американські війська та танки прибудуть до Литви у п'ятницю, 4 вересня, для двомісячного розміщення біля кордону з Білоруссю, передає Reuters.

Уряд Литви повідомляє, що американські війська будуть перекинуті з Польщі для проведення заздалегідь запланованих військових навчань. Вони триватимуть два місяці, мають "оборонний характер і не спрямовані проти будь-кого з сусідів, включно з Білоруссю".

Однак, як зазначає агентство, війська прибудуть раніше і залишаться в Литві довше, ніж вказувалося до початку протестів в Білорусі.

Представник литовської армії повідомив, що в місії, яка триватиме до листопада, будуть задіяні 500 американських військовослужбовців і 40 транспортних засобів, таких як танки Abrams і бронетранспортери Bradley. Відповідно до заяв литовського уряду, крім військ США, у країну прибудуть близько тисячі військовослужбовців і військових літаків Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн.

Перекидання військ для навчань (14-25 вересня) планувалося ще в липні, до протестів в Білорусі та заяв Лукашенка про загрозу НАТО. Тоді в Альянсі говорили, що навчання триватимуть два тижні.

Нагадаємо, Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор.

24 серпня з Литви у Білорусь запустили повітряні кульки, білоруські військові задіяли вертольоти.

22 серпня Лукашенко заявив, що через "альтернативного президента" у Білорусь можуть ввести війська НАТО. В Альянсі цю інформацію спростували. Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав владу Білорусі не виправдовувати насильство щодо протестувальників "загрозою НАТО".