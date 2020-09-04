Президент Туркменістану провів виїзне засідання Ради безпеки і провів показові стрільби для силовиків.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов провів виїзне засідання Ради безпеки і провів стрільби для керівництва силовиків.

Відео стрільб опубліковане в YouTube.

Зазначається, що результатами стрільби силовиків Бердимухамедов залишився незадоволений. Тому він доручив їм "покращувати навички володіння різними видами зброї".

Потім і сам президент постріляв по мішенях з двох різні пістолетів, а також підірвав бочки, розстрілявши їх з "мінігану" (багатостовбурного кулемета, змонтованого на даху позашляховика).

Нагадаємо, у червні минулого року президент Туркменістану показував військовим, як стріляти по мішенях на велосипеді.

Він також на навчаннях показував силовикам, як правильно поводитися з вогнепальною і холодною метальною зброєю.