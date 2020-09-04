Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"
Росія і Білорусь домовилися про створення Союзної держави "на основі незалежності країн"
Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів
Уряд позачергово оновив рівні епіднебезпеки: у червоній зоні 10 міст і 19 районів
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
​Кандидатка в мери Києва Верещук "політала" над "мостом Кличка" з зеленою парасолькою
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
Мария Колесникова: "Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную Беларуси. Де-факто Крым – территория России, де-юре – Украины"
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
У Києві сталася пожежа в елітній забудові "Тарьян Тауерс" (оновлено)
Навальный, «Новичок» и транзит Путина
Навальный, «Новичок» и транзит Путина
"Діда просто підставили", - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш про інтерв'ю Фокіна
"Діда просто підставили", - представник ОРДЛО у ТКГ Гармаш про інтерв'ю Фокіна
У Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище (оновлено)
У Києві людина вилізла на кондиціонер на 23-му поверсі, рятуючись від пожежі поверхом вище (оновлено)
ГоловнаСвіт

Бердимухамедов провів стрільби з "мінігана"

Президент Туркменістану провів виїзне засідання Ради безпеки і провів показові стрільби для силовиків.

Бердимухамедов провів стрільби з "мінігана"
Президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов
Фото: Скріншот відео

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов провів виїзне засідання Ради безпеки і провів стрільби для керівництва силовиків.

Відео стрільб опубліковане в YouTube.

Зазначається, що результатами стрільби силовиків Бердимухамедов залишився незадоволений. Тому він доручив їм "покращувати навички володіння різними видами зброї".

Потім і сам президент постріляв по мішенях з двох різні пістолетів, а також підірвав бочки, розстрілявши їх з "мінігану" (багатостовбурного кулемета, змонтованого на даху позашляховика).

Нагадаємо, у червні минулого року президент Туркменістану показував військовим, як стріляти по мішенях на велосипеді.

Він також на навчаннях показував силовикам, як правильно поводитися з вогнепальною і холодною метальною зброєю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також