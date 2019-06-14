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Президент Туркменистана показал военным, как стрелять по мишеням на велосипеде

Гурбангулы Бердымухамедов решил провести внезапную проверку войск национальной армии.

Президент Туркменистана показал военным, как стрелять по мишеням на велосипеде
Гурбангулы Бердымухамедов
Фото: http://turkmenistan.gov.tm

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил военные учения, в ходе которых продемонстрировал свои навыки стрельбы.

Об этом пишет издание "Туркменистан: золотой век".

Отмечается, что Бердымухамедов решил провести внезапную проверку войск национальной армии и после полуночи отдал приказ оперативно привести отдельные подразделения в состояние боевой готовности. Кроме воинских частей, по тревоге в учебный центр были направлены боевые самолеты и вертолеты.

Посмотрев на военные учения, Бердымухамедов решил сам продемонстрировать свои навыки, сел на велосипед и начал стрелять по мишеням.

"Проезжая на велосипеде, глава государства начал выполнять повороты на уровне установленных здесь мишеней. В этот момент Президент страны открыл огонь по мишеням. Чётко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности, молодежи, образцовый пример", - пишет издание.

Напомним, ранее Бердымухамедов на учениях показал силовикам, как правильно обращаться с огнестрельным и холодным метательным оружием.

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