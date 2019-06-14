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США на заседании Совбеза ООН не смогли доказать причастность Ирана к атакам на танкеры

Члены Совета безопасности призвали "тщательно расследовать инцидент".

США на заседании Совбеза ООН не смогли доказать причастность Ирана к атакам на танкеры
Фото: dw/picture alliance

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки на танкеры в Оманском заливе. Члены Совбеза осудили атаку на танкеры и призвали тщательно расследовать инцидент, передает "Немецкая волна".

Официальных решений о событиях в Оманском заливе на экстренном заседании Совета безопасности ООН принято не было.

По словам представителя председательствующего в ООН Кувейта Мансура Айяд аль-Атайба, США не предоставили Совбеза доказательств причастности Ирана к инциденту.

В то же время постоянный представитель США при ООН Джон Коэн подтвердил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за нападение на танкеры несет Иран.

Напомним, вчера что в Оманском заливе произошли атаки на два нефтяных танкера. Экипажи танкеров спасены, в акватории патрулируют корабли ВМС США.

Нападение произошло спустя месяц после того, как в Оманском заливе были атакованы четыре танкера с нефтью, предназначенной для экспорта в США. По выводам экспертов, они были подорваны минами. Взрывные устройства установили боевые водолазы неназванного иностранного государства.

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