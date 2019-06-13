В Оманском заливе произошло нападение на два танкера

В Оманском заливе 13 июня произошло нападение на два танкера - норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на судовладельцев.

На борту Front Altair находились 23 человека, на борту Kokuka Courageous - 21 человек. Им эвакуировали иранские военные.

Сигнал бедствия с первого судна поступил в 6:12 утра по местному времени, со второго - в 7 утра.

Цены на нефть после того, как стало известно о произошедшем в Оманском заливе, выросли на 4%.

Подробной информации о нападении пока нет. По предварительным данным, в районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Не исключено, что по ним выстрелили торпедой. На одном танкере произошел пожар.

Нападение произошло спустя месяц после того, как в Оманском заливе были атакованы четыре танкера с нефтью, предназначенной для экспорта в США. По выводам экспертов, они были подорваны минами. Взрывные устройства установили боевые водолазы неназванного иностранного государства.

Соединенные Штаты обвинили в произошедшем Иран.