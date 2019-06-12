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В Москве на акции протеста задержали десятки человек, в том числе журналистов и Навального

День России в Москве отметили массовыми задержаниями.

Фото: EPA/UPG

В Москве на акции протеста против фабрикации уголовных дел задержали десятки человек, среди которых журналисты "Медузы", Reuters, "Коммерсанта", "Дождя", "МБХ-Медиа", а также оппозиционер Алексей Навальный.

По данным издания "ОВД-Инфо", к 13:00 по киевскому времени задержали 57 человек.

Один из задержанных - французский журналист Эмманюэль Гринспен.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Как отмечает "Медиазона", акция связана с уголовным делом против журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Его задержали 6 июня за наркотики, но журналист заявил, что дело против него сфальсифицировано. Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте, но тот поместил Голунова под домашний арест. 11 июня дело против него было прекращено в связи с непричастностью; оперативников, задерживавших его, отстранили на время проверки.

Дело Голунова вызвало в России большой резонанс. Начиная с 7 июня, журналисты и активисты ежедневно пикетировали здание ГУ МВД по Москве на Петровке.

12 июня, в День России, коллеги Голунова решили пройтись по центру Москвы. На акцию пришли, в частности, гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главред Иван Колпаков.

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