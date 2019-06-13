США обвинили Иран в нападении на танкеры в Османском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у администрации Соединенных Штатов есть все основания утверждать, что за нападением на танкеры в Оманском заливе стоит иранская сторона.

Об этом сообщает Голос Америки.

"По оценке правительства Соединенных Штатов, Исламская Республика Иран несет ответственность за атаки, которые произошли сегодня в Оманском заливе… Эта оценка основана на разведывательных данных, (типе) использованного оружия, уровне подготовки, который необходим для проведения такой операции, недавних похожих иранских нападениях на суда, и на том факте, что ни одна из группировок, действующих в этом районе, не обладает ресурсами и навыками для проведения такой сложной операции", – сказал Майк Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Соединенные Штаты уже подняли вопрос о нападениях на нефтяные танкеры в Оманском заливе в ходе закрытого заседания Совета Безопасности ООН в четверг, сообщают дипломаты.

"Это неприемлемо, чтобы какая-либо сторона атаковала коммерческие суда, а сегодняшние нападения на корабли в Оманском заливе вызывают серьезное беспокойство", – заявил и.о. постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн в ходе заседания, посвященного сотрудничеству между ООН и Лигой арабских государств.

Напомним, в четверг, 13 июня, два нефтяных танкера пострадали в результате нападения в Оманском заливе. По словам норвежских властей, поступили сообщения о трех взрывах на норвежском танкере Front Altair. Ранее атаке подверглось сингапурское судно Kokuka Courageous.

Цены на нефть после того, как стало известно о произошедшем в Оманском заливе, выросли на 4%.

Нападение произошло спустя месяц после того, как в Оманском заливе были атакованы четыре танкера с нефтью, предназначенной для экспорта в США. По выводам экспертов, они были подорваны минами. Взрывные устройства установили боевые водолазы неназванного иностранного государства.