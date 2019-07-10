Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Премьер без галстука
Премьер без галстука
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Досрочный парламент
Досрочный парламент
ГлавнаяМир

США создают военную коалицию для защиты танкеров в Персидском заливе

В ближайшие недели выяснится, какие страны войдут в миссию.

США создают военную коалицию для защиты танкеров в Персидском заливе
Фото: EPA\UPG

На фоне напряженности в отношениях с Ираном США планируют создать военную коалицию для защиты нефтяных танкеров в регионе Персидского залива.

Об этом пишет Deutsche Welle.

"Мы ведем переговоры с рядом стран, чтобы выяснить, можем ли мы создать коалицию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах", - заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд во вторник, 9 июля, в Вашингтоне.

По его словам, в ближайшие недели выяснится, какие страны обладают политической волей для участия в такой миссии, а затем встанет вопрос о том, готовы ли они внести военный вклад в ее осуществление. Американский генерал отметил, что США готовы поделиться своим ноу-хау и средствами наблюдения за судоходством. Гражданские суда могут эскортироваться кораблями той страны, под флагом которой они ходят.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидской и Оманский заливы, проходит треть мировой нефти, транспортируемой морским путем. Баб-эль-Мандебский пролив у входа в Красное море также является одним из самых важных в мире судоходных маршрутов.

Напомним, 12 мая и 12 июня в Оманском заливе произошли нападения на нефтяные танкеры. США возложили ответственность за случившееся на Иран. В Тегеране отрицают причастность к захватам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также