ЕСПЧ вынес первое решение по делу о домашнем насилии в России

С 2017 в РФ побои в отношении близких родственников из разряда уголовного преступления переведены в административное правонарушение.

Европейский суд по правам человека присудил более 25 тысяч евро россиянке Валерии Володиной, которая покинула страну из-за преследования бывшего сожителя и бездействия полиции. Об этом сообщает "Настоящее время".

Страсбургский суд постановил, что российские власти нарушили статьи Европейской конвенции по защите прав и свобод человека, которые запрещают бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и дискриминацию.

Суд назначил 20 тысяч евро компенсации морального вреда и почти 6 тысяч за судебные издержки.

34-летняя Валерия Володина из Ульяновска больше трех лет добивалась уголовного дела в отношении своего бывшего возлюбленного, 31-летнего гражданина Азербайджана Рашада Салаева. Они начали встречаться в конце 2014 года, в апреле 2015-го Салаев впервые избил ее – побои, по заявлению девушки, повторялись каждые три-четыре месяца.

Впервые в полицию она обратилась после избиения 1 января 2016 года, однако дело возбуждать не стали. Девушка уехала в Москву, где Салаев похитил ее и увез обратно в Ульяновск. Через два дня он избил беременную Володину – у нее произошел выкидыш. Уголовное дело опять возбуждать не стали из-за "отсутствия состава преступления".

В марте 2018 года против мужчины все-таки возбудили дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни после того, как он опубликовал интимные фотографии заявительницы. Однако в итоге "расследование не дало никаких результатов".

1 июня 2017 года Володина подала иск в ЕСПЧ. В конце 2018 года из опасений за свою безопасность сменила имя и уехала из России.

По данным Росстата, в 2016 году от домашнего насилия в России пострадали 16 миллионов женщин, причем в 40 процентах случаев преступления совершались внутри семьи.

С 2017 года в России действует закон о декриминализации побоев. Побои в отношении близких родственников из разряда уголовного преступления переведены в административное правонарушение. По данным правозащитников, после принятия закона количество жалоб на домашнее насилие увеличилось.