Министр МВД Великобритании подписал разрешение на экстрадицию Ассанжа

Глава МВД Великобритании Саджид Давид 13 июня подписал разрешение на выдачу США одного из основателей Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет The Guardian.
"Я хочу видеть, как вершится справедливость, и у нас есть законный запрос об экстрадиции. Но окончательное решение все равно должен принять суд", – подчеркнул министр.
Суд по выдаче австралийца пройдет в Лондоне 14 июня.
В США основателю Wikileaks совокупно предъявлены 17 обвинений, в том числе по статьям о шпионаже. Сроки по большинству из этих статей суммируются, поэтому ему может грозить до 175 лет тюрьмы.
Главное обвинение связано с нарушением закона о шпионаже за обнародование секретных военных и дипломатических документов Пентагона и Государственного департамента США в 2010 году. Речь идет об одной из самых известных публикаций WikiLeaks: портал обнародовал тысячи секретных документов США о ходе войны в Афганистане и Ираке, в том числе об инцидентах, связанных с расстрелом мирных жителей.
Основным человеком, который организовал утечку, был военнослужащий Брэдли (Челси) Мэннинг, а Wikileaks лишь опубликовал документы.