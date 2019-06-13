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Министр МВД Великобритании подписал разрешение на экстрадицию Ассанжа

На завтрашнем заседании этот вопрос будет рассматривать суд.

Министр МВД Великобритании подписал разрешение на экстрадицию Ассанжа
Джулиан Ассанж в автобусе после задержания полицией Лондона.
Фото: EPA/UPG

Глава МВД Великобритании Саджид Давид 13 июня подписал разрешение на выдачу США одного из основателей Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет The Guardian.

"Я хочу видеть, как вершится справедливость, и у нас есть законный запрос об экстрадиции. Но окончательное решение все равно должен принять суд", – подчеркнул министр.

Суд по выдаче австралийца пройдет в Лондоне 14 июня.

В США основателю Wikileaks совокупно предъявлены 17 обвинений, в том числе по статьям о шпионаже. Сроки по большинству из этих статей суммируются, поэтому ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

Главное обвинение связано с нарушением закона о шпионаже за обнародование секретных военных и дипломатических документов Пентагона и Государственного департамента США в 2010 году. Речь идет об одной из самых известных публикаций WikiLeaks: портал обнародовал тысячи секретных документов США о ходе войны в Афганистане и Ираке, в том числе об инцидентах, связанных с расстрелом мирных жителей.

Основным человеком, который организовал утечку, был военнослужащий Брэдли (Челси) Мэннинг, а Wikileaks лишь опубликовал документы.

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