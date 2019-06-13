Корабли ВМС США патрулируют Оманский залив, где произошла атака на танкеры

В Белом доме США изучают сообщения о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

"Нам известно о сообщениях об атаках на танкеры в Оманском заливе. США предоставляют помощь и продолжат оценивать ситуацию", - заявила Сандерс агентству в письменном комментарии.

Ранее сегодня стало известно, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous. В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

Нападение произошло спустя месяц после того, как в Оманском заливе были атакованы четыре танкера с нефтью, предназначенной для экспорта в США. По выводам экспертов, они были подорваны минами. Взрывные устройства установили боевые водолазы неназванного иностранного государства.