Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
Два кандидата из проходной части списка "Слуги народа" заявили об отказе от баллотирования
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
"Голос" начал догонять партии Порошенко и Тимошенко, - опрос "Рейтинга"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
"Слуга народа" исключила из списка 25-летнюю тусовщицу Ирину Панченко
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Украинские военные вплотную приблизились к Донецку, - штаб ООС
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Число ДТП в Украине сократилось на четверть
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Баканов подтвердил российское гражданство жены
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
Зеленский убрал из международной делегации чиновника, заявившего, что Богдан попадает под люстрацию
ГлавнаяМир

Корабли ВМС США патрулируют Оманский залив, где произошла атака на танкеры

Корабли ВМС США патрулируют Оманский залив, где произошла атака на танкеры
Фото: lluban.by

В Белом доме США изучают сообщения о нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

"Нам известно о сообщениях об атаках на танкеры в Оманском заливе. США предоставляют помощь и продолжат оценивать ситуацию", - заявила Сандерс агентству в письменном комментарии.

Ранее сегодня стало известно, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. По данным иранского телеканала Press TV, в Оманском заливе утром в четверг прогремели два взрыва.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ сообщает, что в Оманском заливе горит танкер Front Altair. Сигнал о бедствии с танкера поступил в Эль-Фуджайру, местоположение самого танкера агентство не указывает.

Также в результате атаки пострадал танкер, направлявшийся из Саудовской Аравии в Сингапур. СМИ сообщают, что речь идет о танкере Kokuka Courageous. В Иране сообщили, что пришли на помощь 44 морякам, терпящим бедствие в Оманском заливе.

Нападение произошло спустя месяц после того, как в Оманском заливе были атакованы четыре танкера с нефтью, предназначенной для экспорта в США. По выводам экспертов, они были подорваны минами. Взрывные устройства установили боевые водолазы неназванного иностранного государства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также