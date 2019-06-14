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Подозреваемый в теракте в мечетях Новой Зеландии не признает своей вины

28-летнему австралийцу грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Подозреваемый в теракте в мечетях Новой Зеландии не признает своей вины
Первое слушание по делу о двойном теракте в мечетях Крайстчерча
Фото: EPA/UPG

Подозреваемый в убийстве 51 человека во время нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерче Брентон Таррант отказался признавать свою вину. Об этом сообщает The New York Times.

С таким заявлением в Высоком суде Крайстчерча выступили его адвокаты.

Отказ Тарранта признать вину означает длительное судебное разбирательство, которое начнется 4 мая 2020 года. Суду предстоит обеспечить безопасность участников процесса, а также подумать о том, чтобы Таррант не смог использовать подготовительные слушания как платформу для провозглашения своих взглядов.

Проведенная экспертиза показала, что Таррант психически вменяем. Его обвиняют в терроризме, убийстве 51 человека и покушении на убийство еще 40 людей. Когда обвинения озвучили в суде, Таррант только улыбался.

Если его признают виновным, Таррант скорее всего проведет остаток жизни в тюрьме без права на досрочное освобождение - такого приговора еще никогда не выносили в Новой Зеландии.

Напомним, 15 марта 2019 года в двух мечетях новозеландского города двое мужчину расстреляли молящихся мусульман. Один из нападавших - 28-летний австралиец Брентон Таррант - перед терактом опубликовал манифест на 74 страницах, в котором выразил свою ненависть к мигрантам, а также объяснил мотивы своих действий. В течение 17 минут он вел прямую трансляцию из мечети, впоследствии Facebook убрал видео, а также заблокировал его профиль.

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