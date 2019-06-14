За российскими паспортами обратились 12 тысяч жителей Донбасса

В пятницу, 14 июня, Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных ею районов Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве внутренних дел РФ заявили, что всего за паспортами обратились около 12 тыс. граждан

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Одобрено пока около 1,2 тыс. заявок.

Документы выдают в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР". 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины заявил, что российские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО будут недействительными и назвал указ Путина "ничтожным". При этом Украина намерена добиваться санкций против России за "паспортную агрессию".