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За российскими паспортами обратились 12 тысяч жителей Донбасса

Одобрено около 1,2 тыс. заявок.

За российскими паспортами обратились 12 тысяч жителей Донбасса
Фото: Facebook/Прокуратура міста Києва

В пятницу, 14 июня, Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных ею районов Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве внутренних дел РФ заявили, что всего за паспортами обратились около 12 тыс. граждан

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Одобрено пока около 1,2 тыс. заявок.

Документы выдают в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР". 1 мая он издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

МИД Украины заявил, что российские паспорта, выдаваемые жителям ОРДЛО будут недействительными и назвал указ Путина "ничтожным". При этом Украина намерена добиваться санкций против России за "паспортную агрессию".

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