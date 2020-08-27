Саакашвілі заявив, що повертається в Грузію

"Я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще, і кожен грузин може бути багатим, і це у нас вийде разом! Я повертаюся!"

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі вирішив повернутися у Грузію.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, текст якого опублікувало видання "Грузія.Online".

"Україна - мій другий дім. Свого часу я приїхав сюди зі свого головного дому, моєї солодкої Грузії. Я завжди любив Україну, ще зі студентства, у найважчий період саме Україна прийняла мене таким, яким я є, без будь-яких умов і вимог, і я це дуже ціную. Я також дуже вдячний долі, яка дала мені можливість останні сім років відчувати це, і в нас достатньо часу, щоб усе обдумати і переосмислити. Тепер, з роками, я вже знаю, як краще служити нашій країні, як уникнути помилок", - сказав Саакашвілі.

Він попросив вибачення в грузинського народу і сказав, що повертається.

"Я хочу публічно вибачитися перед усіма. У той самий час я безмежно вдячний грузинському народові, який зробив мене учасником успішного історичного процесу будівництва Грузинської держави", - зазначив експрезидент Грузії.

"Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не цікавився новинами Грузії, і я точно знаю: моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, досі збереглося і працює. Але в той самий час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще, і кожен грузин може бути багатим, і це у нас вийде разом! Я повертаюся!" - додав Саакашвілі.

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, коментуючи рішення експрезидента, зазначила, що вітатиме повернення Саакашвілі на батьківщину, оскільки на нього "чекає грузинська в'язниця", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми, звісно ж, вітатимемо, якщо Саакашвілі знайде в собі сили і приїде до Грузії. Його очікують процедура затримання на кордоні і грузинська в'язниця", - заявила Цулукіані, коментуючи відеозвернення.

Нагадаємо, у 2004-2013 роках Саакашвілі був президентом Грузії. Після закінчення другої каденції він залишив країну. У Грузії проти нього порушено кримінальні справи, зокрема, його заочно засудили до 6 років в'язниці. Улітку 2014 року Грузія оголосила Саакашвілі в розшук.

Пізніше Саакашвілі отримав український паспорт, а у 2015-2016 роках очолював Одеську облдержадміністрацію. У 2017 році п'ятий президент Петро Порошенко припинив українське громадянство Саакашвілі через зазначення неправдивих даних в анкеті, проте у 2019 році шостий президент Володимир Зеленський своїм указом його повернув.

В Україні Саакашвілі звинувачували в отриманні грошей від олігарха Сергія Курченка (ч.2 ст. 256 Кримінального кодексу, сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності). Розслідування було призупинено, оскільки Саакашвілі після видворення з України проживав у Нідерландах і Генеральна прокуратура направляла туди запит про надання міжнародно-правової допомоги. Після повернення в Україну прокуратура не відновила справи проти Саакашвілі.

Нагадаємо, 7 травня Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Саакашвілі заявив, що Україну "потрібно витягувати з болота". А зробити це, на його думку, може тільки Зеленський.