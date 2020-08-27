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Путін на прохання Лукашенка створив резерв силовиків

"Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю", - зазначив президент РФ.

Путін на прохання Лукашенка створив резерв силовиків
Фото: www.rg.ru

Росія на прохання білоруського президента Олександра Лукашенка сформувала резерв співробітників правоохоронних органів.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін, передає "Інтерфакс-Україна".

При цьому Путін зазначив, що Мінськ "обіцяв, що не буде їх задіювати, поки ситуація не вийде з-під контролю".

"Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв із співробітників правоохоронних органів, і я це зробив", - сказав він.

"Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю і поки екстремістські елементи, прикриваючись політичними гаслами, не перейдуть певних меж, не вдадуться до розбою, не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, захоплювати адміністративні будівлі і так далі", - продовжив Путін.

Президент РФ додав, що в розмові з Лукашенком вони дійшли висновку про те, що такої необхідності (використовувати силовиків, - ред.) зараз немає.

"І сподіваюся, її не буде, і тому цей резерв ми не використовуємо", - сказав Путін.

Нагадаємо, 26 серпня в Мінську силовики розігнали учасників протесту біля Будинку уряду.

15 серпня Лукашенко розповів, що домовився з Путіним, що РФ "за першого запиту" надасть Білорусі допомогу для забезпечення безпеки.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську - 10,1%. Масові акції жорстоко розганяли правоохоронці. Повідомлялося про загиблих і поранених. Майже 7000 людей затримали.

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