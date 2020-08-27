Путін провів телефонну розмову з прем'єром Італії, обговорювали Україну

Москва застерегла Рим від "будь-яких спроб втручання у внутрішні справи" Білорусі і "тиску на її керівництво".

Російський президент Володимир Путін та голова уряду Італії Джузеппе Конте провели телефонну розмову, в ході якої обговорили обстановку в Білорусі і в Лівії, а також в Україні.

Про це повідомила пресслужба урядового палацу Кіджі (резиденція прем’єра Італії).

"Сьогодні вдень прем'єр-міністр Конте провів ґрунтовну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Covid-19, Білорусь, Східна Україна, Лівія, справа Навального і двосторонні відносини стали основними темами переговорів", - йдеться в повідомленні на сайті італійського уряду.

В повідомленні на сайті Кремля зазначається, що Москва застерегла Рим від "будь-яких спроб втручання у внутрішні справи" Білорусі і "тиску на її керівництво".

“Зачіпалася також ситуація навколо госпіталізації Олексія Навального. З російського боку підкреслена неприпустимість швидкоплинних і необґрунтованих звинувачень у зв’язку з цим і зацікавленість в ретельному і об’єктивному розслідуванні всіх обставин події”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 24 серпня, відбулася телефонна розмова між Путіним та президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Лідери країн домовилися випробувати на білорусах вакцину від коронавірусу COVID-19, яку розробили в Росії.