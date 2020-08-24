Лукашенко і Путін домовилися, що білоруси візьмуть участь у випробуваннях російської вакцини від коронавирусу

Білорусь має стати першою країною, куди ця вакцина буде експортуватися.

Громадяни Білорусі братимуть участь в третьому етапі тестування вакцини від коронавірусу COVID-19, яку розробили в Росії.

Про це повідомляє білоруське державне інформагентство БелТА.

У понеділок, 24 серпня, відбулася чергова телефонна розмова між президентами Білорусі та Росії Олександром Лукашенком та Володимиром Путіним.

Зазначається, що президенти обговорили питання, пов’язані з боротьбою з коронавірусом. Вони домовилися про те, що громадяни Білорусі "в добровільному порядку візьмуть участь в третьому етапі випробувань вакцини від коронавірусу, виробленої в Російській Федерації".

Крім того, Білорусь має стати першою країною, куди ця вакцина буде експортуватися.

Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила "першу у світі вакцину" проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.

Китайська вакцина проти коронавірусу з'явиться на ринку в кінці грудня цього року.