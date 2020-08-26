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Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли на літо 2021 року

"Давоські діалоги" проведуть в онлайн-форматі.

Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли на літо 2021 року
Фото: Цензор

Всесвітній економічний форум у Давосі вирішили перенести з січня на початок літа 2021 року. Таке рішення організатори ухвалили у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в релізі, опублікованому на сайті форуму 26 серпня.

"Рішення далося непросто, оскільки світовим лідерам потрібно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після Covid-19. Однак на думку експертів, у січні не вдасться організувати це (форум, - ред.) безпечно", - йдеться в повідомленні.

Утім протягом тижня, починаючи з 25 січня, Форум проведе онлайн-зустрічі на високому рівні "Давоські діалоги", під час яких ключові світові лідери поділяться своїми поглядами на становище у світі.

Деталі про дату та місце проведення самого економічного форуму у 2021 році організатори обіцяють повідомити, щойно будуть упевнені в безпеці його учасників.

Форум у Давосі - найпрестижніший і найбільш резонансний щорічний глобальний саміт. Уперше він відбувся в 1971 році.

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