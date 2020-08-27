Терористу, який у Новій Зеландії вбив 51 людину, дали довічне

Австралієць Брентон Таррант, який у березні 2019 року влаштував стрілянину в Новій Зеландії і вбив 51 людину, отримав довічне тюремне ув’язнення без права на дострокове звільнення.

Це найсуворіший вирок в історії Новій Зеландії, передає Reuters.

Тарранта визнали винним у масовому вбивстві 51 людини, спробі вбивства ще 40 людей і здійсненні терористичного акту.

Оголошуючи рішення, суддя Кемерон Мандер зазначив, що злочини австралійця "настільки аморальні", що навіть перебування у в'язниці до самої смерті не зможе їх спокутувати.

Сам Таррант визнав провину за теракт.

Вирок зачитували чотири дні. На засіданнях суду виступили понад 90 постраждалих (поранені Таррантом і родичі загиблих), повідомляє BBC.

Нагадаємо, 15 березня 2019 року у двох мечетях новозеландського міста двоє чоловіків розстріляли мусульман під час молитви. Один з нападників - 28-річний австралієць Брентон Таррант - перед терактом опублікував маніфест на 74 сторінках, де висловив свою ненависть до мігрантів, а також пояснив мотиви своїх дій. Протягом 17 хвилин він вів пряму трансляцію з мечеті, згодом Facebook прибрав відео, а також заблокував його профіль.

У своєму маніфесті новозеландський терорист згадав Україну.