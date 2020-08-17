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У Новій Зеландії перенесли вибори після першого за 102 дні спалаху коронавірусу

Вибори були заплановані на 19 вересня, тепер вони мають відбутися 17 жовтня.

У Новій Зеландії перенесли вибори після першого за 102 дні спалаху коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн у понеділок, 17 серпня, оголосила про перенесення парламентських виборів у країні на чотири тижні через спалах коронавірусу в Окленді.

Вибори були заплановані на 19 вересня, тепер вони мають відбутися 17 жовтня, передає DW.

Перенесення дати виборів вимагали опозиційні партії, оскільки двотижневий локдаун в Окленді зупинив виборчу кампанію. Водночас Ардерн наголосила, що не планує ще раз переносити дату виборів незалежно від епідемічної ситуації в Новій Зеландії.

"COVID-19 продовжує порушувати звичний спосіб життя у всьому світі", - сказала Ардерн. Утім іншим країнам, зокрема Південній Кореї та Сінгапуру, все ж вдалося провести вибори під час пандемії, додала вона.

Згідно з даними соцопитувань, фаворитом на виборах є ліберальна Лейбористська партія чинної прем'єрки - Джасінду Ардерн можуть переобрати на другий термін. Популярність цієї політсили значно зросла під час пандемії, а сама Ардерн здобула міжнародне визнання за свої дії з подолання коронавірусної кризи.

Повідомляють, що минулого тижня уряд країни запровадив у Окленді двотижневий локдаун і зупинив там передвиборну агітацію через спалах коронавірусу. До нього в Новій Зеландії 102 дні не фіксували нових інфікувань коронавірусом. Як наслідок, були зняті більшість обмежень: запрацювали школи, заклади харчування, відновилися спортивні змагання.

Зараження коронавірусом у Новій Зеландії в цей час фіксували лише в мандрівників, які поверталися з інших країн. Вони перебували в карантині на кордоні, перш ніж їм дозволяли пересуватися далі.

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