Поки що невідомо, чи перетнули ці машини кордон.

Журналісти організації Conflict Intelligence Team, яка розслідує воєнні конфлікти в Україні та Сирії, оприлюднили інформацію про перекидання особового складу Росгвардії в напрямку Білорусі.

За їхніми даними, колону автозаків без маркувань і номерів зауважив читач видання "Фонтанка" на дорозі Санкт-Петербург - Псков. Він повідомив, що назустріч йому проїхали 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків.

Фото: fontanka.ru

Фото: fontanka.ru

"Штатна місткість одного «автозака» - близько 20 осіб. Таким чином, тільки з Петербурга може їхати не менш як 600 бійців (для порівняння, загальна чисельність усього білоруського ОМОНу - 1500 осіб)", - зауважують розслідувачі.

Іншу колону, яка рухалася в напрямку Білорусі з боку Москви, зауважили читачі видання "Медуза" та колега одного з журналістів. У цій колоні теж вантажівки без маркувань, ідентичні машинам Росгвардії.

За твердженням авторів відео, в машинах колони, яка прямує з Москви, їдуть люди в чорній формі без розпізнавальних знаків. На відео у твіттері зазначено координати, які вказують на розв'язку на південь від Смоленська (за 83 кілометри від кордону з Білоруссю). Знімки в Google Streetview підтверджують місце зйомки.

За даними розслідувачів, поки що невідомо, чи перетнули ці машини кордон із Білоруссю.

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