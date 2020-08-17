ВООЗ повідомила про новий антирекорд заражень коронавірусом у світі

Ковід-19 за добу виявили в майже 300 тисяч людей.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє про новий добовий антирекорд захворюваності на коронавірус.

Так, упродовж останньої доби у світі зафіксовано 294 237 нових випадків коронавірусної недуги.

За останніми даними Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих коронавірусом у світі становить майже 21,7 мільйона людей, унаслідок ковіду-2019 понад 775 тисяч хворих померли.

У США станом на ранок 17 серпня зафіксовано понад 5,4 млн випадків коронавірусної недуги.

Бразилія - на другому місці за кількістю інфікованих - понад 3,4 млн. Третю сходинку антирейтингу посідає Індія, де коронавірус виявлено у більш ніж 2,6 млн осіб.

Нагадаємо, що в Україні новий антирекорд - 1847 нових випадків заражень за добу - зафіксували в суботу, 15 серпня. Загалом у нашій країні більш ніж 91 тисяча інфікованих коронавірусом.