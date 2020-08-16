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Українські лікарні можуть одночасно прийняти 34 тис. пацієнтів з коронавірусом

Ліжок з підведеним киснем, за словами міністра, замало.

Українські лікарні можуть одночасно прийняти 34 тис. пацієнтів з коронавірусом
Фото: scmp.com

Медична система України готова одночасно прийняти 34 тисячі інфікованих коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу у неділю.

"Якщо говорити про готовність системи, то за час пандемії ми зробили великий крок вперед. Загалом в Україні є близько 34 тисяч ліжок, які виділено під хворих на ковід-19", - сказав Степанов.

За словами міністра, українські лікарні за останній час суттєво наростили кількість апаратів штучної вентиляції легень. В Україні їх є 3007. 

Крім того, є 3500 ліжок з підведеним киснем. 

"Але цю кількість треба збільшувати. Ми планували, що у різке зростання захворювання на ковід-19 буде восени, коли починається сезон грипу, але ковід вніс свої корективи, і ми побачили різке зростання вже в серпні", - відзначив очільник МОЗ.

Тому комісія ТЕБ та НС дасть вказівку головам обласних адміністрацій якомога швидше збільшити кількість ліжок з підведеним киснем, розповів міністр. За його словами, госпіталізують переважно пацієнтів, які потребують кисневої терапії. 

За останню добу до лікарень поступили 246 хворих на коронавірус.

Станом на 16 серпня, в Україні хворіють 41 466 осіб. Добовий приріст впродовж останнього тижня становив 1100-1800. З початку епідемії коронавірус в країні діагностували у понад 90 тисяч людей. 

Кількість госпіталізованих із ковід-19 зросла більш ніж на 40% за місяць.

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