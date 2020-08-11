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Кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла більш ніж на 40% за місяць, - Степанов

МОЗ має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню.

Кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла більш ніж на 40% за місяць, - Степанов
Фото: facebook/ Максим Степанов

За останній місяць показник госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 зріс більш ніж на 40 відсотків. У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я має намір збільшити кількість ліжок із підведенням кисню.

Про це на брифінгу 11 серпня заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

"Зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. Станом на ранок вівторка до стаціонарних відділень госпіталізовано 5549 осіб, місяць тому кількість госпіталізованих була 3912 осіб", - сказав міністр.

За словами Степанова, держава намагається забезпечити відповідним обладнанням усі медзаклади. Так, кількість ліжок, які забезпечені централізованим киснем, збільшили на майже 2,5 тис.

"Учора на комісії ТЕБ і НС я запропонував доручити головам ОДА суттєво збільшити кількість ліжок із підведенням кисню та довести цей показник до 80% від загальної кількості", - зазначив глава МОЗ.

Нагадаємо, станом на ранок 11 серпня в Україні зафіксовано 83115 інфікованих коронавірусом. 36230 осіб хворіють на COVID-19, 44934 пацієнти одужали, 1951 помер.

За минулу добу, 10 серпня, лабораторно підтвердили 1158 нових випадків COVID-19. 9 серпня було зафіксовано 1 199 нових інфікованих коронавірусом.

До цього в країні шість днів поспіль кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом зростала, при цьому чотири останні дні було зафіксовано антирекорди за кількістю нових випадків.

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