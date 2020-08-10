​У Києві за добу виявили 66 нових випадків COVID-19

На сьогодні в столиці вже 9564 підтверджені випадки захворювання.

За минулу добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилась на 66 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 9564 підтверджених випадків захворювання.

Найбільше випадків виявили у Дніпровському районі - 14, в Дарницькому - 10 та у Деснянському - 9 випадків.

Серед хворих: 40 жінок віком від 19 до 81 року і двоє дівчаток 2 та 15 років, а також 23 чоловіки віком від 22 до 78 років і 4-річний хлопчик.

До лікарень госпіталізували 11 пацієнтів. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

"Вірус не відступає, тому будьте обережними! Бережіть себе!" - наголосив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 1008 випадків COVID-19. Найбільше - у Львівській області, де почали відкривати другу хвилю лікарень для хворих на коронавірус.