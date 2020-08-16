У Мінську міліція затримала кількох учасників маршу "За свободу"

Співробітники правоохоронних органів були у цивільному одязі.

Сьогодні біля найбільшого в столиці Білорусі універсального магазину (ГУМ) силовики затримали кількох учасників маршу "За свободу". Їх відвезли в невідомому напрямку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода. Білорусь".

Інтернет-ресурс повідомляє, що співробітники правоохоронних органів у цивільному вискочили з білого мікроавтобуса без номерів, схопили кількох осіб і повезли їх у невідомому напрямку.

Фото: https://t.me/radiosvaboda

Натовп протестувальників був обурений, однак у протистояння з силовиками не вступив.

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, у Мінську пройшов марш "За свободу". Мешканців інших міст також просили виходити на центральні площі і закликати до відповідальності голів виконкомів і РУВС, висувати вимоги.

Протестувальники вимагали, щоб Лукашенко пішов з посади президента, а також негайної свободи усім затриманим і політв’язням, правосуддя над винними в убивствах і тортурах.

За даними ЗМІ, біля стели "Мінськ - місто герой" зібралися понад 200 тисяч осіб. Акцію назвали наймасовішою в історії незалежної Білорусі.