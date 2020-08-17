В Україні за добу виявили 1464 заражених коронавірусом

Упродовж неділі, 16 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1 464 нових випадки коронавірусної інфекції СOVID-19. 342 пацієнтам вдалося побороти недугу, 21 людина внаслідок ускладнень коронавірусу померла.

Про це свідчать дані моніторингу Ради національної безпеки і оборони України.

Станом на ранок 17 серпня в Україні зафіксовано 92 820 випадків коронавірусу. 48 164 пацієнти одужали, 2 089 - померли внаслідок ускладнень ковіду-2019. нині хворіє на коронавірус 42 567 людей.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за останню добу зафіксували у Рівненській області - 178. У 165 осіб діагностували ковід-2019 у Чернівецькій області, у 164 - в Івано-Франківській.

Протягом доби на Львівщині виявили 128 нових хворих на коронавірус, ще 104 - у Києві.

Найбільше смертей внаслідок ковіду за добу зафіксовано у Львівській (6), Івано-Франківській (4) та Волинській (3) областях.

Статистика за регіонами станом на ранок 17 серпня:

Вінницька область - 3234 випадки;

Волинська область - 4707 випадків;

Дніпропетровська область - 1750 випадків;

Донецька область - 1094 випадки;

Житомирська область - 2479 випадків;

Закарпатська область - 6329 випадків;

Запорізька область - 1118 випадків;

Івано-Франківська область - 6790 випадків;

Кіровоградська область - 743 випадки;

м. Київ - 10 642 випадки;

Київська область - 4554 випадки;

Львівська область - 12 079 випадків;

Луганська область - 184 випадки;

Миколаївська область - 819 випадків;

Одеська область - 5062 випадки;

Полтавська область - 557 випадків;

Рівненська область - 7716 випадків;

Сумська область - 891 випадок;

Тернопільська область - 3817 випадків;

Харківська область - 6156 випадків;

Херсонська область- 301 випадок;

Хмельницька область - 1618 випадків;

Чернівецька область - 7782 випадки;

Черкаська область - 1165 випадків;

Чернігівська область - 1233 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від 4 серпня в Україні щодня фіксують понад 1000 нових випадків COVID-19. 15 серпня був встановлений новий антирекорд за кількістю хворих - 1847 за добу.