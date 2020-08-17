В Україні за добу виявили 1464 заражених коронавірусом

Упродовж неділі, 16 серпня, в Україні лабораторно підтвердили 1 464 нових випадки коронавірусної інфекції СOVID-19. 342 пацієнтам вдалося побороти недугу, 21 людина внаслідок ускладнень коронавірусу померла.
Про це свідчать дані моніторингу Ради національної безпеки і оборони України.
Станом на ранок 17 серпня в Україні зафіксовано 92 820 випадків коронавірусу. 48 164 пацієнти одужали, 2 089 - померли внаслідок ускладнень ковіду-2019. нині хворіє на коронавірус 42 567 людей.
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом за останню добу зафіксували у Рівненській області - 178. У 165 осіб діагностували ковід-2019 у Чернівецькій області, у 164 - в Івано-Франківській.
Протягом доби на Львівщині виявили 128 нових хворих на коронавірус, ще 104 - у Києві.
Найбільше смертей внаслідок ковіду за добу зафіксовано у Львівській (6), Івано-Франківській (4) та Волинській (3) областях.
Статистика за регіонами станом на ранок 17 серпня:
- Вінницька область - 3234 випадки;
- Волинська область - 4707 випадків;
- Дніпропетровська область - 1750 випадків;
- Донецька область - 1094 випадки;
- Житомирська область - 2479 випадків;
- Закарпатська область - 6329 випадків;
- Запорізька область - 1118 випадків;
- Івано-Франківська область - 6790 випадків;
- Кіровоградська область - 743 випадки;
- м. Київ - 10 642 випадки;
- Київська область - 4554 випадки;
- Львівська область - 12 079 випадків;
- Луганська область - 184 випадки;
- Миколаївська область - 819 випадків;
- Одеська область - 5062 випадки;
- Полтавська область - 557 випадків;
- Рівненська область - 7716 випадків;
- Сумська область - 891 випадок;
- Тернопільська область - 3817 випадків;
- Харківська область - 6156 випадків;
- Херсонська область- 301 випадок;
- Хмельницька область - 1618 випадків;
- Чернівецька область - 7782 випадки;
- Черкаська область - 1165 випадків;
- Чернігівська область - 1233 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від 4 серпня в Україні щодня фіксують понад 1000 нових випадків COVID-19. 15 серпня був встановлений новий антирекорд за кількістю хворих - 1847 за добу.