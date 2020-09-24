Порошенко: агенти Кремля лізуть у місцеві органи влади

Агенти російських спецслужб, які перебувають під санкціями США, намагаються провести своїх ставлеників у місцеві органи влади, щоб спробувати реалізувати путінський сценарій «Новоросії». Про це у Сумах під час обласної партійної конференції заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, повідомляє пресслужба "ЄС".

Він, зокрема, звернув увагу на свіжу публікацію у впливовій американській газеті «Вашингтон Пост», яка з посиланням на звіт ЦРУ повідомила про пряме кураторстві Путіна у так званій справі «плівок Деркача».

«Це – сенсаційний матеріал про російське втручання в американські вибори. Ви всі пригадуєте, як вся п’ята колона Кремля в Україні і промосковські канали кілька місяців частували вас локшиною із так званими «плівками». Для нас одразу було очевидно, що це не лише московська спроба облити брудом Порошенка і нашу політичну силу. То – інтрига Кремля з метою вплинути на вибори Президента США, які відбудуться у листопаді», – зауважив Порошенко.

«Як пише авторитетне видання «Вашингтон пост», і це підтверджено даними ЦРУ, російську операцію із втручання у волевиявлення американських виборів очолює особисто Путін. І в цьому путінському сценарії бере активну участь відомий народний депутат, проти якого ще на початку вересня Сполучені Штати Америки впровадили санкції. Його назвали «активним російським агентом, який підтримував тісні зв’язки з російськими спецслужбами», – процитував Порошенко заяву американського Мінфіну.

При цьому він зазначив, що Андрій Деркач був обраний по Глухівському округу, а наразі «хоче продертися до рівня обласної ради Сумщини та міських рад регіону».

Порошенко вважає, що спроби російської п’ятої колони потрапити в органи місцевого самоврядування – це пряма загроза національній безпеці України. Що проросійські партії маскують своїх кандидатів під міцних господарників, але це не змінює їхньої сутності.

«Тут у вас вони маскуються під таких собі міцних господарників, які нібито переймаються робочими місцями і тарифами, відновленням промисловості, урожайністю в аграрному комплексі Сумщини. А насправді – це відверто промосковська партія, керівництво якої їздить на поклон до Путіна і цілує йому перстень, обслуговує інтереси Росії», – наголосив Порошенко.

Він зауважив, що російський план зрозумілий – дезінформувати людей і, камуфлюючи свою агентуру, сформувати потужні фракції ОПЗЖ в обласних радах і радах обласних центрів – від Сум і Харкова аж до Миколаєва і Одеси. «Це ще одна спроба реалізувати сценарій «Новоросії», який ми, украінці, наші воїни у 2014-2015 році змогли зупинити», – нагадав п’ятий Президент.