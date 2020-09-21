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Президент має забезпечити економічне зростання та підтримку децентралізації, - Порошенко

"Місцеве самоврядування має стати одним з ключових запобіжників некомпетентності влади".

Президент має забезпечити економічне зростання та підтримку децентралізації, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Справжня роль президента - не приїжджати на міст і заключати парі, а забезпечити економічне зростання та підтримку децентралізації. Про це у Дніпрі на партійній конференції заявив лідер «Європейської Солідарності», п’ятий президент Петро Порошенко.

«Наше завдання – захистити Дніпро. Я кожен день помічаю добрі плоди децентралізації, розвиток інфраструктури. Але як ми дали – так теперішня влада може і забрати. Як вона продемонструвала під час коронавірусу. І грошей в кишені точно не залишиться», – іронізує Порошенко.

«Місцеве самоврядування – перше, в кого вони забрали гроші. Конкретно у Дніпра забрали два мільярди гривень. Хто може захистити? Чи може міський голова захистити, навіть якщо він найкращий? Ні. Бо вони порушують закони – і немає захисту», – наголосив Петро Порошенко.

Він наголосив, що саме тому вибори 25 жовтня мають загальнодержавне значення, а місцеве самоврядування має стати одним з ключових запобіжників некомпетентності «зеленої» влади.

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