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Київрада 8-го скликання провела останнє засідання

За словам Кличка, усьго відбулося 74 пленарних засідання -131 пленарний день.

Київрада 8-го скликання провела останнє засідання

Сьогодні, 24 вересня, відбулося останнє засідання Київської міської ради 8-го скликання. Мер Києва Віталій Кличко  подякував депутатам, які ухвалювали рішення, "важливі для міста і киян" та назвав це скликання найефективнішим, повідомляє пресслужба мера. 

"Сьогодні останнє засідання Київради 8-го скликання. Ми 5 років працювали і ухвалювали рішення задля розвитку столиці і комфорту її мешканців. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою. Два роки поспіль ми отримували нагороду “12 зірок”, що присуджують найкращим європейським муніципалітетам чи громадам, які демонструють значні досягнення місцевої влади у залученні громади до розвитку місцевої демократії. Я дякую всім депутатам, які працювали на благо Києва і киян!" - сказав Віталій Кличко. 

Він зазначив, що за свою каденцію Київрада провела 74 пленарних засідання -131 пленарний день. Депутати розглянули і ухвалили загалом майже 10 тисяч рішень. Провели в залі засідань понад 1000 годин, спільно працюючи над вирішенням питань, важливих для міста та киян.

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