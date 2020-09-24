Київрада 8-го скликання провела останнє засідання

Сьогодні, 24 вересня, відбулося останнє засідання Київської міської ради 8-го скликання. Мер Києва Віталій Кличко подякував депутатам, які ухвалювали рішення, "важливі для міста і киян" та назвав це скликання найефективнішим, повідомляє пресслужба мера.

"Сьогодні останнє засідання Київради 8-го скликання. Ми 5 років працювали і ухвалювали рішення задля розвитку столиці і комфорту її мешканців. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою. Два роки поспіль ми отримували нагороду “12 зірок”, що присуджують найкращим європейським муніципалітетам чи громадам, які демонструють значні досягнення місцевої влади у залученні громади до розвитку місцевої демократії. Я дякую всім депутатам, які працювали на благо Києва і киян!" - сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що за свою каденцію Київрада провела 74 пленарних засідання -131 пленарний день. Депутати розглянули і ухвалили загалом майже 10 тисяч рішень. Провели в залі засідань понад 1000 годин, спільно працюючи над вирішенням питань, важливих для міста та киян.