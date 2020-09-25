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Суд зобов’язав відкрити справу проти слідчих ДБР, що штурмували Музей Гончара

Адвокати колишнього президента просить перевірити слідчих ДБР і генпрокурора на причетність до зловживання службовим становищем.

Суд зобов’язав відкрити справу проти слідчих ДБР, що штурмували Музей Гончара
Фото: facebook/ICOM Ukraine

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу адвоката Олександра Никифорова в інтересах експрезидента і народного депутата Петра Порошенка і зобов’язав Національне антикорупційного бюро внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання службовим становищем»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 18 вересня.

Суть скарги полягала в тому, що 10 вересня представник адвокатського об`єднання «Головань і партнери» в інтересах Порошенка направив поштою повідомлення до НАБУ про вчинене кримінальне правопорушення. Відповідний лист антикорупційний орган зареєстровав 14 вересня. У повідомленні було викладено відомості щодо можливого вчинення службовими особами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань зловживання службовим становищем під час візиту до Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» 26 травня 2020 року, пише видання.

Того дня Петро Порошенко відкрив в музеї виставку 43 картин, які він надав з власної колекції. Після того, як колишній президент покинув приміщення, до музею прибули працівники Державного бюро розслідувань, які планували йому вручити повістку.

Близько 14:00 год співробітники ДБР зробили спробу провести огляд предметів експозиції. Однак, у зв`язку із відсутністю відповідного судового рішення, керівник культурного центру не надав згоди на проведення такої слідчої дії.

Разом з тим, перед будівлею музею слідчий ДБР зламав вхідні двері музею і проник всередину приміщення, де незаконно провів обшук, в ході якого вилучив предмети експозиції та документи. Під час проведення обшуку слідчий перешкоджав професійній діяльності адвоката-представника власника майна та забороняв подання заяв на його незаконні дії. Директора музею запросили бути присутнім наприкінці обшуку.

Адвокат Порошенко зазначив, що діями слідчого ДБР було спричинено матеріальну шкоди, оскільки картини є коштовним майном і потребують охорони вартістю близько 14 тис. грн в місяць. А також що жодної загрози для майна та необхідності його рятування шляхом проведення обшуку без рішення суду не існувало, враховуючи те, що картини не вилучалися. Більше того, на думку його клієнта, у змову з Головним слідчим управлінням ДБР вступила й генеральний прокурор.

Як з’ясував Антикорупційний суд, НАБУ не відкривало кримінальної справи за перерахованими обставинами у заяві Порошенка. Тому слідча суддя дійшла висновку, що уповноважені особи НАБУ не виконали обов`язок, передбачений ст. 214 КПК України і зобов’язала їх внести відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення на підставі повідомлення.

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