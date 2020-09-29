У серпні держборг України зменшився на 16,9 млрд грн

У другому кварталі 2020 показник державного боргу до ВВП склав 50,8%, в той час, як державного та гарантованого державою боргу до ВВП – 57,6%.

В серпні 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 16,9 млрд грн та склав 2 338,18 млрд грн (85,1 млрд доларів).

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

"Державний борг склав 2 060,74 млрд гривень, скоротившись на 11,8 млрд гривень в основному за рахунок зменшення боргу за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Гарантований державою борг зменшився на 5,1 мільярда гривень в основному за рахунок зменшення заборгованості перед Міжнародним валютним фондом", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні також додали, що протягом серпня міністерство провело 4 аукціони з розміщення ОВДП, залучивши 23,4 мільярда гривень на фінансування державного бюджету, з яких в іноземній валюті було залучено 250,5 мільйонів доларів.

"Витрати на погашення державного боргу у серпні 2020 року становили 38,7 млрд грн, а видатки на обслуговування державного боргу – 8,5 млрд грн", - зазначили в Мінфіні.

За результатами другого кварталу 2020 року показник державного боргу до ВВП склав 50,8%, в той час як державного та гарантованого державою боргу до ВВП – 57,6%.

Нагадаємо, у вересні Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозувало, що загальний державний борг України збільшиться до 57,4% ВВП (65,1%, включаючи гарантії) і 60% до 2022 року, з 44,4% (50,4% з гарантіями) у 2019 році. Fitch прогнозує, що державний борг України стабілізується на рівні близько 60% у 2022-2023 роках.