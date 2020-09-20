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Міністр фінансів пояснив збільшення видатків на ДБР та Офіс президента

Видатки на утримання ОП у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%.

Міністр фінансів пояснив збільшення видатків на ДБР та Офіс президента
Міністр фінансів Сергій Марченко
Фото: 112

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, чому у проєкті держбюджету-2021, який складений із дефіцитом і скороченням фінансування низки напрямків, збільшили видатки на Офіс президента та Державне бюро розслідувань. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"ДБР - орган, який був створений досить недавно. У них ані немає абсолютно забезпечення комп'ютерною технікою, ані не набрана достатня кількість людей. Тобто це питання суто технічне. І люди, які дійсно хочуть розібратися, можуть запитати у нас. Ми чітко пояснимо, чому, наприклад, ми збільшили", - розповів міністр.

За словами Марченка, фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням НАБУ через те, що "НАБУ було створене ще в 2015 році, і до цього часу бюджет НАБУ вже сформований".

"300 мільйонів гривень з плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевне, за 5-6 років, президенти України не вважали за необхідне турбуватися про Офіс, думати про видатки Офісу і так далі. У зв’язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівнюючи з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчі", - пояснив він ситуацію із видатками на Офіс Зеленського.

Водночас Марченко підкреслив, що в Офісі президента уже заявили про готовність скоротити штат на 10%, щоб зменшити видатки, та внести це скорочення у проєкт держбюджету між 1 і 2 читанням.

Нагадаємо, видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах. На забезпечення ОП передбачено 1 млрд 269,1 тис грн.

Проєкт державного бюджету на 2021 рік у Раді обговорювали 18 вересня. 

Він передбачає доходи на рівні 1 трлн 71 млрд грн, що на 92 млрд більше бюджету цього року. Видатки для надання кредитів - 1 трлн 350 млрд гривень. Дефіцит бюджету - 6% ВВП.

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