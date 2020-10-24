Фото: LB.ua

У Києві у суботу, 24 жовтня, провели акцію солідарності з білоруськими протестувальниками. Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Близько пів сотні білоруських активістів-опозиціонерів організували марш центром Києва на знак солідарності зі співгромадянами у Білорусі.

Учасники ходи пройшли від Михайлівської площі через "скляний" пішохідний міст до Майдану Незалежності. Вони несли біло-червоно-білі прапори та квіти.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко, а також проти насилля силовиків.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилась лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

24 жовтня посольство США у Мінську порекомендувало американцями покинути Білорусь. У дипломатичному відомстві прогнозують ескалацію протистояння у зв'язку із закінченням терміну "народного ультиматуму", який лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила Олександру Лукашенку.