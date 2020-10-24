Два легковики зіткнулися лоб у лоб.

Фото: Національна поліція

На об’їзній дорозі Львова внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів загинули троє людей. Про це повідомили в обласній поліції.

ДТП сталася ввечері 23 жовтня у селі Пасіки-Зубрицькі.

"Водій автомобіля «Пежо» 32-річний львів’янин не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Рено Сценік», за кермом якого перебував 65-річний мешканець Львова", - йдеться у повідомленні.

Камери спостереження зафіксували, що водій Пежо виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати фуру.

Від травм на місці загинули троє осіб: 73-річна пасажирка автомобіля «Рено», а також водій «Пежо» та його 34-річний пасажир.

Водія легковика «Рено» з травмами доставили до лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.