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На об’їзній Львова водій намагався обігнати фуру: троє людей загинули

Два легковики зіткнулися лоб у лоб.

Фото: Національна поліція

На об’їзній дорозі Львова внаслідок лобового зіткнення легкових автомобілів загинули троє людей. Про це повідомили в обласній поліції

ДТП сталася ввечері 23 жовтня у селі Пасіки-Зубрицькі.

"Водій автомобіля «Пежо» 32-річний львів’янин не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Рено Сценік», за кермом якого перебував 65-річний мешканець Львова", - йдеться у повідомленні.

Камери спостереження зафіксували, що водій Пежо виїхав на зустрічну смугу, щоб обігнати фуру.

Від травм на місці загинули троє осіб: 73-річна пасажирка автомобіля «Рено», а також водій «Пежо» та його 34-річний пасажир. 

Водія легковика «Рено» з травмами доставили до лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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