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Бойовики обстріляли позиції військових у Донецькій області

Окупанти застосували стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

Бойовики обстріляли позиції військових у Донецькій області
Фото: EPA/UPG

Упродовж минулої доби, 23 жовтня, проросійські бойовики двічі порушили перемир’я на Донбасі. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил

“Неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки – підствольний гранатомет та стрілецьку зброю”, - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було.

Від початку суботи, 24 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 жовтня на Донбасі зафіксували п’ять обстрілів.

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